Kielegatse carnaval moet weer voor de Bredanaar worden

Vier weken voor de start van carnaval rommelt het stevig in Breda. Stichting Kielegat maakt zich zorgen over de toekomst. De aanhoudende toestroom van feestvierders van buiten de stad zorgt ervoor dat de lol met carnaval voor steeds meer Bredanaars minder wordt. "Er moet wat gebeuren", zegt voorzitter Rutger Westenburg.

Burgemeester Depla zag de bui vorig jaar al hangen. "Je kunt je afvragen hoe groot je het festijn nog kan laten worden", zei hij destijds na het afkondigen van de nodige veiligheidsmaatregelen. Carnaval 2024 verliep daarna met tweehonderdduizend bezoekers gelukkig zonder grote incidenten, maar toch groeit de ontevredenheid bij de inwoners van de stad. "Carnaval is hier na de coronaperiode ontploft", zegt Rutger Westenburg, voorzitter van stichting Kielegat. "Helaas krijgen we berichten dat de Kielgatters zich met carnaval niet meer prettig voelen in hun eigen stad. Dat is heel vervelend en dat raakt ons. Er moet dus wat gebeuren."

"Voor ons is belangrijk dat het Kielgatse carnaval voor de Kielegatter is."

Een groot probleem daarbij is de enorme toestroom van mensen van buiten de stad en dan vooral van boven de rivieren. Het zorgt er mede voor dat de Bredase carnavalsvierder op piekmomenten door de drukte de eigen binnenstad niet in kan omdat die afgesloten wordt. En als het ze dan wel lukt, is de kans groot dat ze op een buitenplein belanden waar een soort housefeest aan de gang is met jonge randstedelingen die scheel kijken van de zelf meegenomen drank.

Dat is ietwat gechargeerd, maar wel de kern van het probleem én wat er leeft. Daarom wil stichting Kielegat, die het carnaval organiseert, dat het roer wordt omgegooid. Carnaval moet weer carnaval worden en dan werkt dat vanzelf ook als een soort van ontmoedigingsbeleid.

Voorzitter Rutger Westenburg van stichting Kielegat.

"De afgelopen jaren hebben we carnaval veiliger proberen te maken en de volgende stap is nu om de Kielegatse en Bredase tradities terug te brengen", vertelt Westenburg. "Zo komt er op zondag bijvoorbeeld een nieuw meezing-evenement van Bredase liedjes en zal de stad meer rood en oranje kleuren." Maar de stichting wil vooral dat er weer meer carnavalsmuziek te horen valt op de pleinen in Breda. Dat er ook weer ouderwets gehost wordt op de hoempapa. Een nieuwe poging, want vorig jaar werd daar niet door alle ondernemers gehoor aan gegeven. "We hebben daarvoor nu een muziekhandvest opgesteld voor de dj's op de pleinen", legt de voorzitter van de overkoepelende carnavalsclub uit. "Er kan af en toe best een après-ski nummer tussendoor, maar we willen vooral échte carnavalsmuziek. De mensen die voor iets anders komen, zoals housemuziek, blijven dan vanzelf wel weg. Dat heeft even tijd nodig, want dit doe je niet in een handomdraai."

"Het is niet mogelijk om te zeggen dat de trein hier niet mag stoppen."

De vraag is echter of dit soort zachte maatregelen wel voldoende blijken te zijn om de Bredanaar zijn carnaval terug te geven. De komst van carnavalstoeristen wordt namelijk elke jaar grootschalig gefaciliteerd. De NS ruikt zijn kansen en brengt met extra lange treinen duizenden feestgangers uit Noord- en Zuid-Holland naar Breda. En de stad Breda zelf, die gastvrij wil zijn, maakt plek voor extra parkeerplaatsen voor de afgeladen touringcars voor diezelfde groep. Wellicht dat het ietsje minder kan. "Het is niet mogelijk om te zeggen dat de trein hier niet mag stoppen", vertelt voorzitter Westenburg. "Dat kan alleen uit veiligheidsoverwegingen. Maar die discussie gaan wij zeker met de gemeente aan, want voor ons is het zeer belangrijk dat het Kielgatse carnaval voor de Kielegatter is. We zijn er achter de schermen heel druk mee bezig, maar ook dit is een traject van de lange adem. De verantwoordelijkheid ligt niet bij ons, maar we hebben er wel last van." De gemeente Breda is om een reactie gevraagd, maar heeft tot nu toe niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.