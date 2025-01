Investeerders eisen geld van Robèrt van Beckhoven: 'Ik vind het oplichting'

Meesterbakker Robèrt van Beckhoven heeft het aan de stok met een aantal investeerders. Via een crowdfundingsactie haalde hij in 2019 meer dan 250.000 euro op voor een nieuw horecabedrijf in Oisterwijk. Dat bedrijf bestaat inmiddels niet meer en de investeerders kunnen naar (een deel van) hun geld fluiten. Juristen zetten vraagtekens bij de handelswijze van de bekende Brabander, en ook het crowdfundingsplatform doet inmiddels onderzoek naar de zaak.

63.000 euro weg Want ondanks dat het benodigde bedrag van 250.000 euro al snel behaald werd, loopt het niet goed af met Kafé van Leer. Begin 2021 ontvangen alle 219 investeerders een brief van Robert van Beckhoven en zijn (zaken)partner Pirjo de Winkel waarin staat dat het bedrijf graag ‘nieuwe afspraken’ wil maken. Reden: door de coronacrisis vallen de inkomsten tegen.

Omroep Brabant sprak de afgelopen weken met meerdere van deze investeerders, juristen en Crowd About Now over de zaak.

In het nieuwe bedrijf zouden naast brood, gebak, snoepjes en bittergarnituur ook ijs, wafels en pannenkoeken geserveerd worden. Om dat te betalen werd in 2019 een crowdfundingsactie gestart via de site Crowd About Now. Op een feestavond kwamen lokale ondernemers en bewonderaars van de bakker samen om deze nieuwe stap te vieren.

In 2012 kreeg Van Beckhoven landelijke bekendheid met het kinderprogramma CupCakeCup en sinds 2013 is hij jurylid in het goedbekeken tv-programma Heel Holland Bakt.

Gerard Robèrt van Beckhoven is bakker, patissier en presentator. Hij won meerdere (internationale) prijzen en is met zijn bedrijf onder andere leverancier van De Efteling.

Kafé van Leer is opgeheven via een extra snelle procedure, een turboliquidatie. Dat kan als een bedrijf geen bezittingen meer heeft. Maar in 2021 waren er nog spullen ter waarde van ruim 80.000 euro. Die lijken in 2022 te zijn verkocht. "Het is niet duidelijk wat er met die opbrengsten is gebeurd.”, zo concludeert de jurist na bestudering van de jaarrekeningen. Mussche: “Wat ook opvallend is, is dat de onderneming toen de crowdfund begon al €350.000 schuld had, dat is niet verteld aan de investeerders." Eind 2021 waren die schulden er niet meer.

Volgens hem had er na de beëindiging van Kafé van Leer een uitleg moeten komen: “De voormalige bestuurders van Kafé van Leer B.V. zijn verplicht om informatie te delen met de investeerders.” Volgens hem is er ook geen reden om zoiets te weigeren ‘als alles netjes is verlopen’.

Het zit de investeerders dwars. Ook Crowd About Now mag geen informatie verschaffen van het stel: "De ondernemers hebben ons geboden om geen verder contact op te nemen met de investeerders", aldus een medewerker in oktober 2024. Zelf weet het bedrijf ook niks: "Helaas hebben wij tot op heden geen verdere informatie van de ondernemer over de terugbetaling mogen ontvangen."

Veel investeerders hebben vragen over het voorstel uit 2021. Maar het contact met Van Beckhoven en De Winkel verloopt moeizaam, mails worden soms maanden niet beantwoord. In mei 2023 wordt Kafé van Leer officieel opgeheven. Investeerders krijgen hier geen bericht van. “Het bedrijf is verdwenen als een dief in de nacht”, zegt één van hen.

Geld weggesluisd?

Er valt Mussche nog iets op aan de jaarrekening van 2019, het jaar van de crowdfunding. Hij sluit niet uit dat de opbrengst van de crowdfunding is overgeheveld naar een andere BV van Van Beckhoven en De Winkel. “In de jaarrekening van 2019 staat dat er schulden zijn aan gelieerde ondernemingen, zoals een moederbedrijf. Maar in de jaarrekeningen vanaf 2020 staat dat niet meer.” Als er geld overgeheveld is, is dat tegen de regels. Voor Mussche is het helder: “Dit verdient nader onderzoek, zoveel is duidelijk.”

Als er zaken niet in de haak blijken te zijn, kunnen de gevolgen groot zijn: “Als er geld is weggesluisd vóór de turboliquidatie, dan kunnen de investeerders de bestuurders aansprakelijk stellen. Dat kan ook als de onderneming al schulden had op het moment van de crowdfunding. Daar lijkt het op, maar dat is in 2019 niet aan de investeerders verteld.”

Onderzoek gestart

Crowd About Now heeft inmiddels aan de investeerders laten weten dat hun juristen naar de zaak kijken. Zoiets doen ze alleen als er mogelijk sprake is van onrechtmatig handelen: “Dan treden wij op en starten we een onderzoek”, aldus een woordvoerder. “We doen alles wat binnen onze macht ligt, daar kunnen de mensen vanuit gaan.” Of dat genoeg is zal moeten blijken.