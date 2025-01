Debutant Land houdt stand tegen Liverpool: 'Geen straf om dit te spelen'

Opvallende basisspeler bij PSV tegen Liverpool was Tygo Land. De middenvelder is net 19 jaar en speelde woensdagavond tegen de Engelse topclub alsof hij al jaren op het hoogste niveau meedraait. "Natuurlijk voelde ik spanning. Maar die spanning heb ik nodig om scherp te zijn."

"Van Velsen-Zuid naar een wedstrijd in de Champions League tegen Liverpool. Dat verschil is wel heel groot ja", zegt hij lachend. "Uiteindelijk moest ik me aanpassen aan het niveau en mijn ding doen. Dit soort wedstrijden zijn natuurlijk geen straf om te spelen."

Na afloop overheerste trots bij Land. Trots op zijn basisdebuut en trots op het bereiken van de tussenronde in de Champions League.

"Het was misschien niet supergoed wat we lieten zien tegen Liverpool, maar we wonnen wel. Daarnaast hebben we het publiek vermaakt, dat is ook belangrijk. Voor nu kunnen we even genieten, maar de focus gaat al snel richting zaterdag als we tegen NEC spelen."