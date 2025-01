112-nieuws: schuurbrand ontdekt door voorbijganger • steekpartij sportpark

21.56

In Helmond waren vandaag twee verkeerscontroles. In de ochtend werd een controle gehouden op de Rembrandtlaan. Er werden tien proces-verbalen geschreven. Onder andere voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs en het rijden onder invloed van verdovende middelen (cannabis).

In de middag was de verkeerscontrole op de Geldropseweg. Daar werd gecontroleerd op snelheid. Hier werden ook tien verbalen geschreven. De hoogst gemeten snelheid was 70 kilometer per uur, terwijl 50 is toegestaan.