112-nieuws: smartphonedief opgepakt • politieauto betrokken bij ongeluk

10.28

In een sloot aan het Bijloopwegje in Breda is vermoedelijk drugsafval gevonden. Wat er precies is aangetroffen is niet duidelijk, wel dreef er een olieachtige substantie in de sloot. Ook is er een vreemde geur geroken rondom de zeilen die op de kant lagen. De brandweer doet metingen en de politie is bij een bedrijf bezig om camerabeelden veilig te stellen.