Bijna nergens zijn er meer huizen bijgebouwd dan op deze plek

Vorig jaar zijn zo’n ruim 10.000 huizen bijgebouwd in Brabant. In de gemeente Oirschot nam de woningbouw het meest toe. Oirschot is zelfs een van de landelijke uitschieters, blijkt uit cijfers van het CBS.

In Oirschot nam het aantal huizen toe met drie procent. Dat zijn 256 woningen. Een landelijke uitschieter, want alleen in de Zuid-Hollandse gemeente Zoeterwoude groeide de nieuwbouw harder. In de gemeenten Rucphen, Sint-Michielsgestel, Geertruidenberg en Son en Breugel groeide het aantal huizen vorig jaar het minst. In die vier gemeenten nam het aantal huizen maar toe met 0,2 procent. Minder nieuwbouw dan vijf jaar geleden

Het kabinet wil jaarlijks 100.000 huizen realiseren om aan de toenemende vraag te voldoen, maar dat aantal wordt al jaren niet gehaald.

Zo werden vorig jaar in heel Nederland zo'n 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is minder dan vijf jaar geleden. Er kwamen vorig jaar niet alleen huizen bij door nieuwbouw. Bekijk hier hoe het ervoor staat met de woningbouw in jouw gemeente:

Wachten op privacy instellingen...