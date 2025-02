Harry leeft in reservetijd: 'Ik weet waar ik uitgestrooid wil worden'

Harry Verbunt (61) uit Den Bosch krijgt drie jaar geleden de diagnose slokdarmkanker met uitzaaiingen. Omdat hij ongeneeslijk ziek is, meldt hij zich aan voor een onderzoek met een experimentele behandeling. Nu doet hij als enige van de negentien deelnemers nog mee.

Hij heette ook Harry Verbunt", begint Harry zijn verhaal. "Toen ik op 26 mei 2021 op weg was naar een herdenking, zei ik tegen mijn vrouw: 'Als ik later ooit overlijd – en dat kan nog wel 40 of 50 jaar duren – dan zou ik hier uitgestrooid willen worden'. Een dag later kreeg ik te horen dat ik slokdarmkanker had. Het voelde als een doodvonnis."

Harry wil voor het gesprek over zijn ziekte graag afspreken aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen bij Udenhout. "Mijn opa zat in het verzet en is hier op 26 mei 1944 door de Duitsers vermoord. In de bossen staat een monument met zijn naam erop.

Harry had in 2021 al een tijd last van slikproblemen, vooral bij het eten. "De maag-lever-darmarts zag bij het onderzoek meteen dat er een tumor van zes centimeter in mijn slokdarm zat", vertelt Harry. "Als je de diagnose krijgt, kun je zelf niet veel doen, behalve je leefstijl aanpassen. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben gestopt met alcohol, waarvan is aangetoond dat het (slokdarm)kanker kan veroorzaken. Verder leefde ik al gezond: ik at veel groente en fruit en beperkte mijn vleesconsumptie. In eerste instantie leek het te genezen, maar een jaar later bleek de kanker toch uitgezaaid en daarmee ongeneeslijk en dodelijk."

Volgens de artsen was er geen behandeling meer mogelijk en had Harry waarschijnlijk nog maar een jaar te leven. Maar via een second opinion in Amsterdam kwam hij in aanraking met een klinische studie voor een experimentele behandelmethode. "In 2022 mocht ik beginnen en de behandeling sloeg zo goed aan dat er na drie kuren geen tumoren meer te zien waren op de scans."