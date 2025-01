Investeerder Marc is geld kwijt door Robèrt van Beckhoven: 'Shit happens'

Een aantal investeerders van Robèrt van Beckhoven krijgt zijn geld hoogstwaarschijnlijk niet terug. De meesterbakker uit Oisterwijk zamelde in 2019 meer dan 250.000 euro in voor zijn nieuwe horecabedrijf Kafé van Leer, maar dat bestaat inmiddels niet meer. Investeerder Marc Vennings voelt zich flink gedupeerd. "Ik heb 2500 euro geïnvesteerd en die zijn nu foetsie."

In 2019 zette Robèrt van Beckhoven een crowdfundingsactie op voor zijn nieuwe bedrijf. Marc Vennings was altijd al verzot op de producten van de Brabantse bakker en hij had al vaker een rondleiding bij Van Beckhoven gehad. "Ik dacht: ik help een ondernemer die zijn zaak wil uitbreiden, fantastisch. En het geeft je rendement, dus dat is ook plezierig."

De benodigde 250.000 euro weet Van Beckhoven snel binnen te halen. Door de coronacrisis vallen de inkomsten echter tegen en daarom wil de meesterbakker in 2021 nieuwe afspraken maken met alle 219 investeerders. Hij stuurt ze dan ook een brief met een nieuw aanbod.

Marc was zich bewust van de risico's die een investering met zich meebrengt. "Het kan gebeuren dat je je geld kwijtraakt. In dit geval had ik er geen rekening mee gehouden, omdat het een goedlopend bedrijf is. In de omgeving wordt veel gebouwd en ontwikkeld, dus er is een goede doelgroep", zegt Marc.

Marc is destijds niet ingegaan op dat aanbod. "Ik heb wel vragen gesteld, omdat ik wilde dat hij openheid van zaken gaf. Dan kan ik in alle redelijkheid over een aanbod nadenken, maar hij gaf geen tekst en uitleg. Als het water je aan de lippen staat als ondernemer, dan moet je juist je investeerders informeren. Zij zijn welwillend om te helpen."

Ondanks alles heeft Marc nog steeds vertrouwen in Robèrt als persoon. "Maar ik zie hem wel als een zeer naïeve ondernemer. En zijn bedrijf, daar zit een vreemde geur aan. Ook al ruiken zijn producten lekker", zegt Marc. "Het is de manier waarop hij het gedaan heeft. Ik voel me echt bedrogen. Ik denk dat er wel enige mate van verwijtbaarheid valt aan te rekenen. Zo voelt het voor mij, maar daar moeten juristen zich maar over buigen.

Of Marc en de andere investeerders hun geld terug gaan zien, is nog maar de vraag. "De rechtsbijstandverzekering is ermee bezig. Daar ben ik in afwachting van. Ik probeer alle gedupeerden bij elkaar te krijgen zodat we een collectief kunnen vormen", zegt Marc. 'In mijn hoofd heb ik al wel afscheid genomen van het geld. Shit happens. Je moet het ook relativeren natuurlijk."