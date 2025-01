Faysal bedreigt en mishandelt twee ex-vriendinnen, maar hij ontkent alles

Twee jonge vrouwen zijn allebei het slachtoffer geworden van de 22-jarige Faysal A. uit Tilburg. Hij mishandelde de ene vrouw toen hij een relatie met haar had en bedreigde de ander nadat ze de relatie had uitgemaakt. Zelf ontkende hij donderdag álle mishandelingen voor de rechtbank in Breda, maar hij erkende dat hij toch wel hulp nodig heeft.

Beiden logen tegen de artsen en vertelden dat de vrouw was gevallen. Faysal leek zijn leven te beteren en bezocht zijn vriendin vaak en gaf haar cadeautjes. Maar in de zomer van 2022 ging het weer mis en duwde hij haar van de trap en schopte hij haar tegen haar hoofd.

Mishandeling in schuurtje Deze donderdag stond Faysal terecht voor agressie tegen twee ex-vriendinnen. In 2022 mishandelde hij zijn vriendin uit het Limburgse Blerick in het schuurtje van het huis in Tilburg waar hij met zijn moeder woonde. Kort daarna sloeg hij haar in de auto bij station Blerick zó hard, dat de vrouw zeven botbreuken in haar gezicht opliep.

De rechters zoeken in zo’n zaak altijd naar maatwerk. A. zal vast een straf krijgen voor het mishandelen en bedreigen van twee exen en het hebben van alarmpistolen en een revolver, maar de vraag was vooral: hoe nu verder?

Nog maar amper drie jaar in Nederland vanuit Curaçao en nu al een indrukwekkend strafblad. Faysal A. haalt er zijn schouders wat over op in de rechtszaal. Hij kreeg de hele middag een hoop verwijten naar zijn hoofd en heeft in de afgelopen jaren ook al meerdere straffen gehad voor vooral agressie. Tegen agenten, een conducteur en dus tegen vrouwen.

Een ex uit Waalwijk kreeg vooral de volle laag toen zij wilde stoppen met de relatie. Via Snapchat, WhatsApp en spraakberichten maakte hij haar met de grond gelijk. Het meest gebruikte woord in zijn scheldoeuvre was 'kanker'. 'Ik steek je huis in de fik', 'ik steek je auto in de fik', 'ik laat je pijn lijden', 'ik ga je schieten' en 'ik ga je terroriseren' is nog maar een kleine greep.

Beide vrouwen hebben nog steeds last van de mishandelingen en dreigementen van Faysal. Ze zijn nog steeds bang dat hij ineens weer opduikt. Bij de vrouwen maakte Faysal hun leven heel klein. Ze mochten (mannelijke) vrienden niet meer zien en hij wilde altijd precies weten waar ze waren. Als de vrouwen zich niet aan zijn voorwaarden hielden, werd hij boos.

Geen contact meer met zijn exen

De officier van justitie eiste naast een celstraf van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, vooral ook een hele reeks voorwaarden om de hardleerse Faysal in toom proberen te houden.

Zo eiste ze behandeling voor zijn agressie, begeleid wonen, drugs- en alcoholcontrole en eist zij dat hij elke nieuwe relatie meldt aan de reclassering. Daarnaast mag hij geen contact meer opnemen met zijn exen of bij hen in de buurt komen. Als extraatje eiste de officier ook nog dat de drie voorwaardelijke straffen die A. nog heeft openstaan voor eerdere agressie, nu moeten worden uitgezeten.

Faysal zat er de hele zitting maar een beetje bij en gaf alleen wat korte antwoorden. Een van de rechters constateerde dat hij ‘niet erg open’ over kwam. Zelf zei Faysal dat hij graag zijn karakter en omgang met mensen wil veranderen. Maar hoe wist hij ook niet precies. Hij heeft zelf geen goed voorbeeld gehad in zijn jeugd waarin hij zelf werd mishandeld en zijn ouders met elkaar vochten.

Faysal ontkent

Hij zag ook wel in dat hij snel agressief wordt als het even niet gaat, zoals hij wil. Maar die mishandeling van zijn ex had hij echt niet gedaan. En die dreigementen tegen die andere ex ook niet allemaal. En die revolver die na een achtervolging werd gevonden in een plantenbak op de Heuvel in Tilburg was ook niet van hem. Zijn advocaat vroeg dan ook voor de meeste feiten vrijspraak en drong erop aan om snel met hulp voor A. te beginnen in plaats van een lange celstraf.

Als Faysal wordt veroordeeld en dus ook aan alle voorwaarden zal moeten voldoen, dan krijgt de reclassering nog een zware dobber aan hem. Faysal is niet heel open over zaken, constateerde de reclassering al. "Als je echt wilt veranderen, is het goed om te erkennen wat je hebt gedaan", sprak een van de rechters hem vaderlijk toe.

De uitspraak in deze zaak is op 13 februari.