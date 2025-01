Loting om raamprostitutie zorgt voor onzekerheid bij exploitant Alex

Na 20 jaar dreigt voor Alex een einde te komen aan haar werk als exploitant van raamprostitutie. Sinds kort worden de 24 plekken op het Baekelandplein toegewezen op basis van een loting. En daar is verrassend veel animo voor. Toch waarschuwt Alex de gemeente voor de huidige procedure: "Je weet niet wat je binnenhaalt."

20 jaar lang was er geen vuiltje aan de lucht voor Alex die drie ramen heeft op het Baekelandplein in Eindhoven. Elke vijf jaar werden haar vergunningen verlengd en mocht ze vanwege goed gedrag de ramen verhuren aan prostituees. Maar door nieuwe regelgeving staat haar toekomst op het spel. Als er een vergunning afloopt wordt deze niet automatisch verlengd, maar wordt het raam verloot. "En de kans dat je daaruit komt is heel klein", vertelt de exploitant. Bij de vorige loting waren er namelijk 110 aanmeldingen voor één plek.

"Dit is anders het einde van mijn bedrijf."

En dus zit Alex op dit moment in onzekerheid. Haar vergunning loopt in augustus af. "Dan kan ik nog een overbrugging aanvragen voor drie jaar, maar in die drie jaar moet ik dan wel een keer geluk hebben tijdens de loting. Anders is dat het einde van mijn bedrijf."

Een bedrijf dat ze al meer dan twintig jaar runt. Eerst zat ze in de Edisonstraat en sinds 2005 op het Baekelandplein. "De gemeente Eindhoven weet goed wat ze aan ons hebben. We hebben ons twintig jaar netjes gedragen, daarom werden de vergunningen ook verlengd. Nu weten ze niet wat ze binnenhalen."

"Dit is mijn broodwinning."

Volgens de gemeente Eindhoven worden de nieuwe exploitanten gescreend en is het huidige lotingsysteem het meest eerlijke. "Alle geïnteresseerden krijgen op deze manier gelijke kansen. Hierdoor wordt discriminatie uitgesloten", valt te lezen in de antwoorden op raadsvragen van LPF-politicus Rudy Reker. De gemeente Eindhoven laat weten dat de loting is ingevoerd door nieuwe Europese regels. Producten die schaars zijn moeten worden opengesteld voor iedereen. Maar volgens Alex is hier sprake van een uitzonderingspositie. "In 2004 waren die regels er al. Op basis van veiligheid hoeven ze die regels niet toe te passen." Maar dat doet de gemeente dus wel. En dus is de kans groot dat Alex binnen afzienbare tijd moet stoppen met haar bedrijf. "Dit is mijn broodwinning. Ik doe dit met zoveel plezier en de dames weten ook wat ze aan ons hebben."

"Mensen denken dat ze makkelijk geld kunnen verdienen in onze branche. Maar dat hebben ze mis."

Ze is ook bang dat haar dames uiteindelijk de illegaliteit in moeten gaan. Eén van haar dames is Sonja. Ook zij kijkt met angst naar de komende periode. "Ik werk al 20 jaar met Alex. Als ik zou moeten stoppen, is dat niet leuk. Dit voelt als familie. Ik ga niet naar iemand anders toe." Voorlopig is het nog niet zover. Alex moet hopen dat ze een keer geluk heeft bij de loting. "Maar 110 is wel veel", beseft ze. "Mensen denken dat ze makkelijk geld kunnen verdienen in onze branche. Maar dat hebben ze mis."