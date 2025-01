Politieagent rijdt veel te hard en veroorzaakt ongeluk: 60 uur taakstraf

Een 26-jarige politieagent uit Helmond heeft een taakstraf van zestig uur gekregen voor het veroorzaken van een ongeluk. De man reed zonder reden bijna veertig kilometer te hard in een politiewagen. Toen de agent de auto voor hem wilde inhalen, schrok de bestuurster zo erg dat ze in de vangrail belandde en over de kop sloeg. De vrouw raakte ernstig gewond.

De agent reed in juli 2023 met een collega 's avonds over de A67 bij Ommel toen het fout ging. Hij racete met 209 kilometer per uur over de linkerrijstrook. De agent zat in een snel interventievoertuig waarmee hij, als er geen urgentie is, veertig kilometer per uur harder mag rijden dan de maximumsnelheid. Die bedroeg op dat tijdstip 130. De man reed op het moment van de inhaalpoging dus 39 kilometer te hard.

De vrouw voor hem reed op dat moment met een snelheid van zo'n 147 kilometer per uur achter een vrachtwagen. Op het moment dat de agent de vrouw in wilde halen door naar links te sturen, deed zij hetzelfde. Ernstig gewond

De vrouw schrok zo erg van de politieauto dat ze terugstuurde, waardoor de auto slipte, in de vangrail belandde en over de kop sloeg. De bestuurster liep gekneusde longen, een gebroken wervelkolom en een gebroken borstbeen op. De rechtbank in Den Bosch vindt dat de agent er rekening mee had moeten houden dat de vrouw de politieauto niet goed had gezien of de snelheid van de auto niet goed kon inschatten.

De vrouw raakte gewond bij het ongeluk (foto: Walter van Bussel / SQ Vision).