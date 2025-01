Muurschildering met vader en dochter is de beste ter wereld

Dochter Luka (23) en vader Bert (59) uit Veldhoven kunnen het amper bevatten. De enorme muurschildering waar ze op te zien zijn, is vrijdag in de prijzen gevallen bij de verkiezing van ‘beste muurschildering van 2024 wereldwijd’. De straatkunst is te zien op het Muziekgebouw Eindhoven in het centrum van de stad. “Het is niet normaal”, zegt dochter Luka.

Op de muurschildering van twaalf meter breed en twintig meter hoog moet dochter Luka van de Looij een concertvioliste voorstellen. Dat was even improviseren. “Ik kan voor geen meter viool spelen.” Vader Bert van de Looij is te zien als een straatmuzikant met een mondharmonica. “En ik kan geen noot lezen. Het enige wat ik met muziek heb, is dat mijn dochter en ik een muziekcafé in Veldhoven hebben.”

De makers van de muurschildering hadden op Facebook een oproep gedaan. “Ze zochten een 55-plussers met een markant, geleefd hoofd”, vertelt Bert bij de gigantische beeltenis van zijn gezicht.

“Mijn dochter vond dat ik wel in aanmerking kwam. Ik zei: ‘als gij wilt dat ik daarop kom, geef mij maar op, maar ik doe er niks aan.’ Dit is het geworden.” De makers wilden er Luka ook graag bij hebben. De twee modellen moesten voor de foto dicht bij elkaar staan en elkaar omhelzen. Dat ging zo gemakkelijker dan met twee vreemden van elkaar.

"Veel mensen wilden deze muur al ooit beschilderen."

De muurschildering werd door Studio Giftig uit Veldhoven gemaakt, bestaande uit het kunstenaarsduo Niels van Swaenen en Kaspar van Leek. In 2022 won het tweetal ook al, met een muurschildering in Tilburg. “Dit is de tweede keer en die hadden we niet zien aankomen”, zegt Niels. Voor hun werk zijn ze ook in het buitenland te vinden, zoals in Jordanië en binnenkort in de Verenigde Staten. Het werk in Eindhoven was een thuiswedstrijd. “We komen hier uit de buurt en we werken hier graag. Heel veel mensen wilden deze muur al ooit beschilderen. Twee jaar geleden belde de gemeente ons met de vraag of we interesse hadden. We zeiden meteen ‘ja’.”

Foto: Studio Giftig

Het gaat om een muziekgebouw en daarom moest de muurschildering ook wel iets met muziek te maken hebben. ”De straatmuzikant en de concertvioliste omhelzen elkaar. Daarmee willen we vertellen dat muziek verbindt”, zegt Van Swaenen. De Eindhovense muurschildering 'Echoes of Harmony' is door Street Art Cities voorgedragen aan een panel van twaalf experts. Dat zijn bijvoorbeeld organisatoren van grote internationale straatkunstfestivals en museumdirecteuren. Het publiek kon daarna online uit in totaal honderd muurschilderingen kiezen. De muurschildering van Studio Giftig won in de categorie Expert Spotlight.

"De rimpels zijn wel erg goed gelukt."

Kaspar van Leek van Studio Giftig: “Het is een enorme erkenning voor wat we doen. Het is een publieke ruimte en het wordt gewaardeerd door een heel breed publiek.” Met pretoogjes kijkt vader Bert nog eens naar boven, naar de afbeelding van hem en zijn dochter. “Ik vind het geweldig en ben zeer vereerd. Het is super om samen met je dochter daarop te staan. We hebben heel veel reacties gekregen. Iemand gaf mij het compliment dat de rimpels wel erg goed gelukt waren.”

De muurschildering stond er in drie weken op (foto: Rogier van Son).