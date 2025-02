Deze uitvinding veranderde tv-kijken voor altijd en loste menig conflict op

De videorecorder als oplossing van een familieconflict. Zo werd de Philips Video-Cassetterecorder (VCR) in de jaren zeventig aangeprezen. Met dit apparaat kon immers voor de ene partij in een gezin een televisieprogramma worden opgenomen, terwijl de andere partij live een sportwedstrijd kon volgen. Tegenwoordig kun je programma’s terugkijken of streamen, maar ooit was dat toekomstmuziek.

Het was jarenlang een van de vele borden waarop Philips de vorige eeuw schaakte: de videorecorder. Inmiddels is het nut en het plezier van dit apparaat door de tijd ingehaald, maar jarenlang had het Eindhovense elektronicaconcern er hoge verwachtingen van. Vooral de Video2000 had op de consumentenmarkt het verschil moeten maken. De eerste videorecorder die het bedrijf ontwikkelde, werd echter voor medische doeleinden toegepast. De ziekenhuizen die er gebruik van maakten, namen de enorme omvang van het apparaat voor lief.

Eén van de eerste medische videorecorders van Philips (foto: Koninklijke Philips NV/Philips Company Archives).

Zwaar en duur

Ook aan de eerste consumentenvideorecorder kon je je bijna vertillen: de VCR N-1500 bijvoorbeeld, woog een kilo of vijftien. De intrede van de videorecorder was een logische stap nadat mensen gewend waren geraakt aan een televisie thuis. Ze wilden graag series, films, wedstrijden of voorstellingen tapen om ze later (nog eens) te bekijken. De eerste modellen waren niet alleen loeizwaar. Je moest er voor die tijd een vermogen voor over hebben: de genoemde VCR N-1500 kostte toen ongeveer drieduizend gulden.

De cassettes waarop je programma’s kon opnemen, moesten in een bovenlader worden gestopt. De opvolgers van dit apparaat werden kleiner en compacter en ze kregen de mogelijkheid om de cassette er aan de voorkant in te steken.

Philips was niet de enige bespeler van de markt. Er ontspon al snel een concurrentiestrijd met ondernemingen aan de andere kant van de wereld. Zo kwamen Sony en Japanese Victor Company (JVC) met eigen systemen voor de dag: Betamax en Video Home System (VHS). Er waren wel wat overeenkomsten, zo werkten ze allemaal met magnetische tapes in een compacte cassette. Wat ook handig was: voor het eerst konden mensen thuis niet alleen televisieprogramma’s opnemen, maar ook films huren in de videotheek en deze in hun eigen woonkamer bekijken. Opkomst dvd en CD-R

Philips had lang zijn hoop gevestigd op de Video2000, maar miste hiermee juist de slag. Uiteindelijk ging het Eindhovense bedrijf overstag, stapte het ook over op de productie van VHS-recorders en werd afscheid genomen van het technisch betere Video 2000. Maar op elke vinding volgt weer een nieuwe uitvinding en zo kwam er ook een eind aan de overheersing op de markt door VHS. De reden? De introductie van de dvd, de opkomst van de CD-R en het streamen van films via internet.

Wil je dit decennium en dan vooral de ontwikkeling van de videorecorder nog eens ervaren: breng dan een bezoek aan de permanente tentoonstelling Philips Historische Producten in Eindhoven. Een walhalla voor de liefhebber. Ze is ondergebracht in een onopvallend pand op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. Hier vind je niet alleen een aantal 'oeroude' videorecorders, maar ook (en uiteraard) gloeilampen, radio's, televisies en scheerapparaten van de Eindhovense onderneming.

Het pand waar de expo Philips Historische Producten is ondergebracht (foto: Hans Janssen).