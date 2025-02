'Wandelen op doktersrecept', patiënten lopen er mee weg

Voor diabetes, hart- en vaatziektes en talloze andere kwalen schrijft de huisarts in Hoogerheide een aanvullend recept uit: patiënten kunnen de behandeling veilig ondergaan en zelfs de bijwerkingen zijn positief. Het enige dat je nodig hebt om er voor in aanmerking te komen, zijn comfortabele schoenen en een goed humeur.

Geen pilletje, zalfje of tabletje maar een stevige wandeling doet vaak wonderen, zeggen ze bij het Medisch Centrum in Hoogerheide. De hele winter wandelt een groot aantal patiënten van huisarts Jan van Hootegem daarom wekelijks, op zijn recept. Bewegen is gezond

“Chronische patiënten krijgen al genoeg medische begeleiding, terwijl een leefstijladvies minstens zo belangrijk is. Uit alle onderzoeken blijkt dat bewegen positieve effecten heeft op de algemene gezondheid. Het is goed voor lichaam en geest. Zeker wanneer je ouder wordt en de spiermassa wat afneemt”, zegt de huisarts, die zelf meeloopt. Het idee voor ‘lopen op recept’ is afkomstig van praktijkverpleegkundige Marlou Verboven van het Medisch Centrum. Ze wil met het initiatief de drempel wegnemen bij patiënten om het doktersadvies op te volgen.

“We zien vaak dat het voor sommige mensen lastig is om zelfstandig de eerste stap te zetten. Vanuit onze praktijk zijn we daarom mensen actief gaan benaderen om mee te lopen. Meedoen is weliswaar vrijblijvend, maar ‘het doktersrecept’ blijkt wel een mooie stok achter de deur. Wekelijks hebben we een grote respons.”

"Je ziet nieuwe vriendschappen ontstaan of mensen die elkaar weer spreken nadat ze elkaar uit het oog waren verloren."

Zo’n veertig patiënten lopen iedere donderdagmiddag drie kilometer in de omgeving van Hoogerheide. “Als de dokter mij dit recept niet had gegeven, was ik hier nu niet geweest. Ik heb vroeger veel gewandeld, maar in je eentje ga je dit niet zo makkelijk doen”, zegt Jo van Oevelen. Het sociale aspect van de wandelingen met gelijkgestemden is voor veel deelnemers mogelijk nog belangrijker dan de lichamelijke voordelen. Dokter Jan: “Je ziet nieuwe vriendschappen ontstaan of mensen die elkaar weer spreken nadat ze elkaar uit het oog waren verloren. Die onderlinge interactie is mooi om te zien.”

De wekelijkse wandeling is een groot succes (foto: Erik Peeters)