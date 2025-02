Noud eet alleen maar vlees, Voedingscentrum waarschuwt: 'Dubieuze trend'

Het Voedingscentrum waarschuwt voor een nieuwe trend: het carnivoordieet. Dit dieet betekent dat je alleen dierlijke producten mag eten, dus geen groente en fruit. Op sociale media wordt het gepromoot door fitness- en gezondheidsinfluencers, zoals de Eindhovense Noud van der Vloet. Maar ook een kleine groep diëtisten is positief over dit ‘alleen vlees’-dieet. Het Voedingscentrum raadt het af: “Er wordt van alles over gezegd op sociale media, terwijl het voor je gezondheid belangrijk is om gevarieerd te eten.”

Mirjam ten Thije Geschreven door

Aanhangers van het carnivoordieet vertellen via filmpjes op YouTube en andere sociale media over hun dierlijke eetpatroon. En ze zijn niet de enige: dat meer dierlijke voeding eten een positief effect heeft op je gezondheid denken zelfs sommige diëtisten. ‘Dubieuze trend’

Wat vindt het Voedingscentrum hiervan? Voor hen is het duidelijk, ze raden een carnivoordieet volledig af. “Door alleen dierlijke producten te eten mis je belangrijke voedingsstoffen, denk bijvoorbeeld aan vezels, vitaminen en mineralen uit fruit, groente en volkorenproducten. Daarnaast mis je de gezondheidsvoordelen van plantaardige producten. Ook is dit dieet verre van duurzaam”, aldus een woordvoerder. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is ook kritisch. De club laat weten dat alle diëtisten die bij hen zijn aangesloten de adviezen van het Voedingscentrum volgen. Ook Milieudefensie ziet het dieet met lede ogen aan en spreekt van een ‘dubieuze trend’. “Als iedereen al zijn eiwitten uitsluitend uit rundvlees zou halen, dan stoot je evenveel uit als een benzineauto die van Amsterdam naar Antwerpen rijdt en heb je elke dag een stuk land nodig ter grootte van een volleybalveld”, aldus een woordvoerder.

Geïnfluenced

Niet iedereen is gevoelig voor deze argumenten. Door influencers wordt het dieet gepromoot als super gezond. Een van hen is fitness-ondernemer Noud van de Vloet uit Eindhoven. Hij eet al ruim drie jaar bijna alleen maar vlees en zegt veel positieve effecten te merken. “Vlees is het meest voedzame wat we als mensen kunnen eten, daar is geen twijfel over mogelijk. In het dieet dat we tegenwoordig volgen zit zo veel rotzooi, veel suikers, veel koolhydraten, veel bewerkte voeding en daar worden mensen ziek van”, aldus Noud. Noud krijgt bijval van diëtiste Nienke Vink: “Meer dierlijke voeding eten heeft voor mij een positieve uitwerking gehad op mijn gezondheid. Hiervoor gebruikte ik altijd supplementen en nu niet meer, mijn waardes zijn verbeterd. Niet meer voedingsstoffen uit een potje of pilletje halen is voor mij de voornaamste reden waarom ik dierlijke producten eet.” Gezondheidsrisico’s

Het Voedingscentrum en Milieudefensie benadrukken dat ze zich baseren op talrijk wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat (veel) vlees eten slecht is voor de gezondheid en de planeet. Volgens het Voedingscentrum neemt de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en een (te) hoog cholesterol juist toe. Noud neemt deze waarschuwing niet serieus: “Het Voedingscentrum baseert dat op heel veel foutief onderzoek, omdat er meerdere factoren meespelen bij iemands gezondheid.” En ook diëtist Nienke laat de voedingsadviezen van het Voedingscentrum liever aan haar voorbij gaan. Ze denkt dat mensen juist ziek kunnen worden van de adviezen van het centrum. “Wat ik in de praktijk zie is dat adviezen van het Voedingscentrum voor heel veel mensen eerder klachten veroorzaken dan oplost.” De andere kant op

Opvallend genoeg speelt er naast het ‘alleen vlees’-dieet nog een trend, die precies het tegenovergestelde aanraadt. Het veganistische dieet, wat inhoudt dat je geen dierlijk voedsel eet. Volgens het Voedingscentrum worden de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en een verhoogd cholesterol verlaagd bij een dieet met minder dierlijke en meer plantaardige voeding. Dus niet alleen beter voor je lichaam, maar ook een stuk (plant)aardiger voor ons milieu.