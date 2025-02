Zonder zus en neefje moet Yildiz verder: ‘Ik voelde me jarenlang schuldig’

Yildiz Otten (42) uit Heesch voelde zich jarenlang schuldig als ze leuke dingen ging doen. Want had haar zus Henriëtte dat niet ook leuk gevonden? Had haar neefje Melvin daar niet ook bij moeten zijn? Door hun dood was Yildiz jarenlang depressief: “Er gaat geen dag voorbij dat je niet aan ze denkt. Maar we kunnen nu wel weer genieten van het leven.”

Met haar zus Henriëtte groeide Yildiz op in een warm gezin. Hun vader overleed al jong, met hun moeder waren ze ‘drie handen op een buik’: “Mijn moeder ging altijd met ons winkelen of naar een pretpark. En later hoorde Melvin daar ook gewoon bij. Henriëtte had een kleine, witte Suzuki Alto. Daarmee waren we altijd onderweg. Melvin vond het Dolfinarium heel leuk, dus zaten we met vier man in die Alto gefrot, op weg naar Harderwijk.”

In 2007 werd hun gelukkige leven wreed verstoord. Henriëtte kreeg heel erge buikpijn. “De huisarts dacht in eerste instantie dat het ging om buikkrampen. Totdat ze helemaal geel werd, ook de oogleden werden geel. Toen kwamen ze erachter dat ze een galwegtumor had, die was uitgezaaid naar de lever. Voor ingrijpen was het al te laat, het zat al te ver door haar lichaam heen.”

Melvin en Yildiz scheelden maar 10 jaar. “Ik vond het geweldig toen hij erbij kwam. Ik werd tante, dat was heel stoer op de basisschool. Toen hij een paar jaar oud was, kwam hij mij mee ophalen. Hij voelde vaak meer als m’n broertje dan als m’n neef.” Yildiz was dol op Melvin: “Het was echt een grappenmaker en een levensgenieter. En hij was fanatiek Feyenoord-supporter, ging ieder weekend naar ’t voetballen.”

Melvin verloor zijn moeder toen hij 15 was. “Daar heeft hij heel veel moeite mee gehad. Hij is daarna ook veranderd. Hij was geen prater, maar je merkte dat het veel met hem heeft gedaan. Melvin zat in het laatste jaar van zijn middelbare school. Net op een leeftijd waarop je je moeder zo hard nodig hebt, valt ze weg.”

Een jaar lang was Henriëtte heel ziek en kreeg ze chemo’s. Yildiz zag haar grote, sterke zus aftakelen: “Aan het eind van het liedje was er niks meer van over”. In 2008 overleed Henriëtte, ze was 39 jaar.

Korte tijd later stond Melvins leven opnieuw op zijn kop. Hij was nog maar 16 jaar oud toen zijn vriendin zwanger werd. “Dat was wel even schrikken”, denkt Yildiz terug. “En zijn vriendin was al te ver in de zwangerschap, dus het kindje wel of niet houden, was al geen keuze meer. Maar anders hadden ze het kindje toch wel willen houden hoor.”

Melvin was een geweldige vader voor zijn dochtertje Charity, vindt Yildiz: “Ze was zijn alles. Hij was zó apetrots op haar. Ook al moest-ie het financieel met minder doen, dan wandelden ze wel een keer naar de cafetaria om een ijsje te halen, of naar de speeltuin of het dierenpark, hij was echt een hele lieve vader.”