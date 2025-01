Uitlevering Bolle Jos: Nederland en Sierra Leone in overleg

Nederland zal "binnen afzienbare tijd" een rechtshulpverzoek bij Sierra Leone neerleggen voor uitlevering van Bolle Jos. De autoriteiten zijn al met elkaar in contact, laat de minister van Justitie en Veiligheid weten. Op deze manier wil de regering drugsbaron Jos Leijdekkers terug naar Nederland krijgen.

Tegenover media tonen de autoriteiten van het land zich "welwillend", zegt minister Van Weel. Leijdekkers staat in Nederland gesignaleerd en op basis daarvan kunnen ze hem oppakken. Van Weel weet niet of Leijdekkers nog steeds in Sierra Leone verblijft of is vertrokken.