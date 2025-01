Bolle Jos zit in Sierra Leone, land wil samenwerken met Nederland

De politie van Sierra Leone is bereid om samen te werken met de Nederlandse regering, Interpol en andere instanties in de zaak rondom Jos Leijdekkers. Dat laat het ministerie van Informatie weten in een verklaring. De drugsbaron uit Breda, beter bekend als Bolle Jos, is al jaren voortvluchtig en houdt zich schuil in dat land. Leijdekkers wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel.

Sierra Leone zegt ook op de hoogte te zijn van berichtgeving over Leijdekkers en onderzoekt of hij bescherming krijgt van hooggeplaatste personen. Video van Bolle Jos

Deze vrijdag bleek dat Bolle Jos zich schuilhoudt in Sierra Leone. Dat ontdekten Follow the Money en het AD. De drugscrimineel is samen met de president van het West-Afrikaanse land te zien op officieel beeldmateriaal, dat de vrouw van de president op Facebook heeft gezet. Bolle Jos zou een relatie hebben met de dochter van de president. Die dochter is ook op de beelden te zien.

Het ministerie van informatie laat zondag weten dat de president verschillende bijeenkomsten bijwoonde tijdens de feestdagen en dat hij niet op de hoogte was van wie Leijdekkers is. LEES OOK: Drugsbaron Bolle Jos houdt zich schuil in Sierra Leone Het Openbaar Ministerie liet vrijdagavond weten dat ze de laatste jaren meerdere signalen heeft gekregen over waar Bolle Jos zich zou schuilhouden. Inmiddels weten de politie en het OM al een half jaar 'volkomen zeker' dat hij in Sierra Leone zit. Nationale Opsporingslijst

Bolle Jos staat onder meer op de Nationale Opsporingslijst en er is een bedrag van 200.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Leijdekkers wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. De import verloopt onder meer via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Eerder maakten we deze video: