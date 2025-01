Drugsbaron Bolle Jos houdt zich schuil in Sierra Leone

Drugsbaron Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, houdt zich schuil in Sierra Leone. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na onderzoek van Follow the Money en AD. Jos Leijdekkers uit Breda is de meest gezochte crimineel van Nederland en al jaren voortvluchtig. Leijdekkers wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel.

De drugscrimineel is samen met de president van het West-Afrikaanse land te zien op officieel beeldmateriaal, dat de vrouw van de president op Facebook heeft gezet. Daarop is te zien hoe de president van Sierra Leone en zijn vrouw naar de St. Joseph kerk in het dorpje Tihun gaan voor een nieuwjaarsmis. Vooraan zitten president Julius Maada Bio en zijn echtgenote. Twee banken daarachter zit een witte man tussen de Afrikanen, met een opengevouwen kerkboekje in de hand. Het is Jos Leijdekkers uit Breda.

Bolle Jos (illustratie: Adrien Stanziani).

Hoewel zijn bijnaam Bolle Jos is, lijkt de Bredanaar flink te zijn afgevallen in vergelijking met de vele compositietekeningen en oude foto's die van hem rondgaan. Relatie presidentsdochter

Volgens een uitgesproken politicus zou Bolle Jos hoge functionarissen omkopen in het West-Afrikaanse land. Ook zou hij een relatie hebben met de dochter van de president, zo schijft de krant. Die dochter is op de beelden naast de drugscrimineel te zien. Bolle Jos staat onder meer op de Nationale Opsporingslijst en er is een bedrag van 200.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Leijdekkers wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. De import verloopt onder meer via de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Uitlevering naar Nederland

Het Openbaar Ministerie laat vrijdagavond in een persbericht weten dat ze de laatste jaren meerdere signalen heeft gekregen over waar Bolle Jos zich zou schuilhouden. Inmiddels weten de politie en het OM al een half jaar 'volkomen zeker' dat hij in Sierra Leone zit. "Het heeft onze grootste prioriteit om hem naar Nederland te krijgen, zodat hij zijn straf kan uitzitten. In dit verband wordt alles op alles gezet, maar in het belang van het onderzoek kan daar nu niet verder op ingegaan worden", meldt het OM. Door de banden die Jos heeft met de machthebbers in het land lijkt dat een complexe operatie te worden. In deze video kom je meer te weten over Bolle Jos:

Veroordelingen

In juni vorig jaar werd Bolle Jos door de rechtbank in Rotterdam bij verstek veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor de internationale handel in cocaïne en omdat hij opdracht had gegeven tot een moord. In totaal ging het toen om de import van bijna 7000 kilo cocaïne. Voor het mishandelen van een bewaker van de Antwerpse haven kreeg hij kort daarna tien jaar cel. Ook het Antwerpse Openbaar Ministerie wil Leijdekkers nog graag in de rechtszaal zien. In oktober 2023 zou hij geprobeerd hebben een cocaïnevangst van de politie te kapen. Leijdekkers wordt gezien als opdrachtgever voor de klus. De criminelen gingen nog achter de vrachtwagen aan waarin de drugs waren overgeladen, maar ze werden klemgereden door de politie.