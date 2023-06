Grote operatie in Turkije rond 'Bolle Jos', kennissen van hem opgepakt

Bij een grote politieactie in Turkije zijn 23 mensen opgepakt die een link hebben met de voortvluchtige crimineel Jos Leijdekkers uit Breda. Zij worden verdacht van het witwassen van geld. Dat zou verdiend zijn met cocaïnehandel en andere criminele activiteiten, met name in Nederland.

Tijdens de operatie is volgens Turkse media onder meer beslag gelegd op contant geld, vastgoed en sieraden. Volgens het AD zou een van de aangehouden mensen een zwager van Jos zijn. Eerder dit jaar werden zijn vader, moeder en zus (27) ook al aangehouden voor witwassen. Bij huiszoekingen werden toen geld en dure cadeaus gevonden.

Betrokken bij moord

Bolle Jos behoort tot de zwaarste criminelen van Europa. Hij wordt verdacht van grootschalige handel, import en export van cocaïne. Ook zou hij betrokken zijn bij de dood van Naima Jillal. Zij was actief in de drugshandel en verdween in 2019 nadat ze in Amsterdam in een auto stapte. Uit onderschepte cryptoberichten blijkt dat Jos een belangrijke rol heeft bij haar verdwijning. Het vermoeden is dat ze gemarteld is en niet meer leeft.

Hoogste beloning ooit voor gouden tip

De politie is al een tijd op zoek naar Bolle Jos. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en op de Europese lijst met 93 meest gezochte criminelen. Vermoedelijk houdt hij zich schuil in Turkije. In maart loofde het OM een beloning van 200.000 euro uit voor de gouden tip. Dat is de hoogste beloning ooit. Vóór Bolle Jos was Ridouan Taghi de 'duurste' voortvluchtige crimineel. Voor de gouden tip die naar hem zou leiden loofde justitie een ton uit.

