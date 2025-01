Bosz reageert op loting en verwacht nog twee spelers voor dinsdag

Er staan drukke weken op het programma voor PSV. De topwedstrijden volgen elkaar snel op en op de transfermarkt wordt in de komende dagen nog vuurwerk verwacht, tenminste als het aan Peter Bosz ligt. Na de blessure van Ricardo Pepi is het verlanglijstje wat groter geworden. En haast is geboden. Dinsdag sluit de transfermarkt.

Earnest Stewart kan de komende vijf dagen nog aan de bak bij PSV. De technisch directeur moet voor PSV nog op zoek naar een linksback en spits. Dat de Eindhovenaren op zoek zijn naar een linksback was al even bekend na het vertrek van Matteo Dams. Maar door de blessure van Ricardo Pepi komt daar nog een wens bij. "Toen we hoorden dat Pepi er voorlopig uitligt met een blessure hebben we de koppen bij elkaar gestoken", vertelde Peter Bosz vrijdagmiddag. "Je vraagt je dan af of je met alleen Luuk de Jong als spits de komende wedstrijden kan gaan spelen. Daarna worden de eerste lijntjes uitgelegd."

"We zijn een stuk verder dan de vorige keer toen we tegen Juventus speelden."

Want het programma van PSV liegt er niet om. Naast wedstrijden in de Eredivisie volgen in de komende weken ook wedstrijden in de KNVB Beker (Feyenoord-thuis) en de Champions League. In de Champions League werd PSV even na twaalf uur gekoppeld aan Juventus.

"Ik had al gezegd dat het minder leuk was om Feyenoord of Juventus te treffen. Maar misschien is Juventus dan iets leuker, omdat het een buitenlandse tegenstander is. We hebben tegen Juventus en Stade Brest onze slechtste wedstrijden in de Champions League gespeeld, maar we zijn nu een stuk verder. En we spelen ook thuis tegen ze."

"Messi lijkt me een geweldige vervanger voor Pepi."