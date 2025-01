PSV krijgt kans op revanche tegen Juventus in tussenronde Champions League

PSV speelt in de tussenronde van de Champions League tegen Juventus. Op 11 of 12 februari volgt eerst een uitwedstrijd in Turijn. Een week later valt de beslissing in Eindhoven. Eerder dit seizoen speelde PSV ook al tegen Juventus. Toen waren de Italianen met 3-1 te sterk.

PSV kon bij de loting van vrijdagmiddag gekoppeld worden aan Feyenoord of Juventus. In Nyon werd iets na twaalf uur duidelijk dat PSV terugkeert in Turijn, daar waar het in de groepsfase ook al speelde. In de allereerste speelronde van de Champions League ging PSV op bezoek bij de Italianen. Het kwam van een koude kermis thuis, want er werd kansloos met 3-1 verloren. Dat was toen de eerste nederlaag van het seizoen.