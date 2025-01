Deze financiële klapper maakt PSV in de Champions League

De kassa rinkelt in Eindhoven. Na de overwinning op Liverpool heeft PSV al meer dan 50 miljoen euro verdiend in de Champions League. Dat is nu al meer dan vorig seizoen toen de Eindhovenaren werden uitgeschakeld in de achtste finale. Mocht die achtste finale nu weer behaald worden, lonken er nog veel meer miljoenen. Een groot contrast met 20 jaar geleden toen PSV de halve finale van het miljoenenbal bereikte en 'maar' 15 miljoen mocht bijschrijven.

Financieel directeur Jaap van Baar zal woensdagavond met een goed gevoel naar bed zijn gegaan. Hij weet namelijk dat PSV dit seizoen al meer dan 50 miljoen euro verdiende in de Champions League. En dat terwijl alleen nog 'maar' de tussenronde is bereikt. Vorig seizoen kwam PSV namelijk tot de achtste finale, de ronde die nu pas wordt bereikt na het overleven van de tussenronde. Ook toen schreef PSV een bedrag van rond de 50 miljoen euro bij op de bankrekening. Dat PSV nu al net zoveel geld heeft verdiend, terwijl de sportieve prestaties minder zijn, is een trend die al jarenlang aan de gang is.

CL-opbrengsten PSV Startpremie: 18,62 miljoen Winstpremies: 9,8 miljoen 14e plek: 6,3 miljoen UEFA bonus: 17 miljoen Totaal: ongeveer 52 miljoen

Verdrievoudigd

Het geld in de voetballerij klotst tegen de plinten en ook dit jaar is het prijzengeld in de Champions League veel hoger. Dat heeft mede te maken met dat de groepsfase werd uitgebreid met twee extra wedstrijden. Het totale prijzengeld bedraagt 2,4 miljard euro.

Een schril contrast met exact twintig jaar geleden. Toen bereikte PSV de halve finale van de Champions League. In die halve eindstrijd was AC Milan nipt te sterk. Het bedrag dat de Eindhovenaren toen verdienden staat in geen verhouding met de bedragen van nu. Over de gehele Champions League campagne verdiende PSV 'maar' 15,7 miljoen.

PSV-spelers en trainer Guus Hiddink balen na de uitschakeling tegen AC Milan (foto: ANP).