In deze gemeente vonden de meeste drugsmisdrijven plaats

Het aantal geregistreerde drugsmisdrijven is vorig jaar toegenomen in onze provincie. In 2024 telde de politie 2658 drugsmisdrijven in Brabantse gemeenten. Het jaar ervoor waren dat er 2613, een toename van 45 misdrijven.

In Tilburg steeg het aantal drugsmisdrijven het hardst. In 2024 registreerde de politie hier 54 misdrijven meer dan het jaar ervoor. In totaal waren dat 246 misdrijven - een stijging van iets meer dan 28 procent. Breda is 'nummer twee' op de ranglijst, daar telde de politie 251 drugsmisdrijven, 49 meer dan het voorgaande jaar. Onder drugsmisdrijven vallen gepakte drugsdealers, producenten of mensen met illegale drugs op zak. Volgens de politie is het aantal drugsmisdrijven in werkelijkheid nog veel hoger dan uit deze registratiecijfers blijkt. "We vermoeden dat dit het topje van de ijsberg is."

Klik op de gemeente om de ontwikkeling en precieze aantallen te zien.

