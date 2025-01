Getrokken vuurwapens en politiehonden bij klemrijden auto's

De politie heeft vrijdagmiddag twee auto's klemgereden in Eindhoven. De bestuurder van een auto op de Noord-Brabantlaan werd onder schot gehouden. Bij een auto die werd klemgereden op de Vonderweg werden politiehonden ingezet. Beide incidenten hebben niets met elkaar te maken, laat de politie weten.

De auto is vervolgens meegenomen naar het bureau in het centrum. Agenten hebben daar onderzoek gedaan in het voertuig. De politie kon niet zeggen wat hier precies aan de hand was. Veel mensen hebben de aanhouding gezien. In meerdere groepen gaan filmpjes rond van de politieactie.