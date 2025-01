NAC Breda geeft snelle voorsprong uit handen tegen Heracles

NAC Breda heeft vrijdagavond in de spannende thuiswedstrijd voor de Eredivisie tegen Heracles Almelo twee punten laten liggen. De ploeg nam al in de vierde minuut de leiding. Ze slaagde er niet in om die vast te houden. Snel in de tweede helft werd het 1-1 en hierbij bleef het.

Er waren nog maar net drie minuten gespeeld toen de IJslandse spits Elías Már Ómarsson een voorzet van Leo Sauer prachtig inkopte: 1-0. De fans in het Rat Verlegh Stadion, die dit seizoen al zoveel leuke momenten hebben meegemaakt, werden weer op hun wenken bediend. NAC was in het eerste half uur een paar keer dichtbij een tweede treffer, maar de formatie van trainer Carl Hoefkens moest wel op haar tellen passen bij tegenaanvallen van Heracles. In de extra tijd van de eerste helft ontsnapte ze zelfs aan de gelijkmaker.