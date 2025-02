112-nieuws: scootmobiel botst met auto • ontvoering was gerichte actie

12.32

Een man op een scootmobiel is zaterdagochtend in botsing gekomen met een auto op de kruising van de Sprundelsebaan met de Grauwe Polder in Etten-Leur. De man op de scootmobiel werd in een ambulance nagekeken, de automobilist kwam met de schrik vrij. Het is niet bekend wie er geen voorrang verleende.