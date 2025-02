Man ontvoerd bij atletiekclub: 'Daders zijn vuurwapengevaarlijke mannen'

Een man is vrijdag rond middernacht ontvoerd bij een atletiekvereniging aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda. Er is volgens de politie sprake van meerdere daders, die zwarte kleren en bivakmutsen droegen. Zij namen de man mee, vermoedelijk in een busje.

Welke kant ze op zijn gegaan, is de politie niet bekend. De daders zijn volgens de politie vuurwapengevaarlijk. Medicatie

Familie en politie maken zich ernstig zorgen om de gezondheid van de ontvoerde man, omdat hij afhankelijk is van medicatie.