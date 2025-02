Zo gaat de politie te werk bij een ontvoering: 'De tips zijn een uitdaging'

Er is nog een hoop onduidelijk over de ontvoering van een 24-jarige man, vrijdag rond middernacht aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda. Vermoedt wordt dat het om een doelgerichte actie gaat, maar de politie wil er verder niet veel meer over kwijt. Criminoloog Jasper van der Kemp doet een boekje op over wat er allemaal achter de schermen bij de politie speelt bij een ontvoering als die in Breda. "Al die tips zijn een grote uitdaging, maar je hebt ze als politie wel nodig."

Wanneer er bij de politie een melding binnenkomt van een ontvoering, wordt er eerst gekeken hoe serieus deze melding is. "We kennen natuurlijk ook gevallen waarbij mensen door vrienden worden meegenomen tijdens een vrijgezellenfeest", vertelt Van der Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als het om een serieuze ontvoering blijkt te gaan, kijkt de politie allereerst welke informatie er al is over het slachtoffer. "We weten dat ontvoeringen relatief vaak voorkomen in het criminele circuit, als een vorm van bedreiging of tijdelijke afpersing. Dat hoeft in dit geval niet zo te zijn, maar het is wel een vraag die de politie zichzelf stelt. Het kan namelijk betekenen dat je in bepaalde kringen moet gaan zoeken", zegt Van der Kemp. "En er wordt gekeken of iemand zijn telefoon bij zich heeft, wat het nummer is en of de telefoon te volgen is." Niet elke ontvoering wordt door omstanders gezien, maar in Breda was dat wel het geval. "Dan wil de politie natuurlijk weten wat omstanders gezien hebben, wat er zich afspeelde en om wat voor voertuig het ging", vertelt Van der Kemp. Dat laatste is belangrijk, omdat de politie gelijk camerabeelden kan bekijken van omliggende wegen. "Nederland heeft een vrij uitgebreid systeem van automatische kentekenregistraties. Bij heel veel grotere wegen hangen dus camera's waarmee kentekens worden geregistreerd, zodat je een auto kunt traceren."

"Je moet zelfs niet uitsluiten dat het om een vergissing gaat."

Naast al dit soort stappen denkt de politie na over waarom iemand is ontvoerd. "Is diegene vermogend of heeft hij te maken met vermogende mensen? Ontvoeringen gaan veelal over geld en soms om wraak, of misschien zelfs relationele kwesties. Dus hoe snel kun je achterhalen wat de achtergrond van het slachtoffer is en welke scenario's er achter de ontvoering kunnen zitten? Er is natuurlijk van alles mogelijk. Je moet zelfs niet uitsluiten dat het om een vergissing gaat. Al verwacht je dan dat iemand wel snel terug komt."

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

De politie houdt er ook rekening mee dat ontvoerders contact op gaan nemen met familie of betrokkenen. Zeker als ze iets voor elkaar willen krijgen. "Binnen het criminele circuit wordt iemand vaak kort vastgehouden. Het gaat dan om een lening of om het dreigen", zegt Van der Kemp. "Als het gaat om losgeld of iets anders dan hebben de gijzelaars vooraf al bedacht waar ze iemand mee naartoe nemen en gaan vasthouden. Dan kan het wat langer duren." LEES OOK: Man ontvoerd bij sportterrein, politie krijgt 'tips in overvloed' In het geval van de 24-jarige man die in Breda is ontvoerd, is er haast bij omdat hij medicatie nodig heeft. "Het niet innemen van medicijnen kan de dood tot gevolg hebben", liet de politie al vrij snel weten. Volgens Van der Kemp doet de politie dat onder andere zodat gijzelaars deze informatie ook krijgen. Het is niet bekend welke medicatie het slachtoffer nodig heeft. "En het is nog maar de vraag of de gijzelaars de medicijnen kunnen regelen en ze dat risico willen nemen. Aan de andere kant is het de vraag of ze het risico willen nemen om de medicatie niet te halen en problemen te krijgen met het slachtoffer."

"Een groot deel van de tips zijn vaak niet relevant."

De politie maakt bewust niet bekend welke medicijnen het slachtoffer nodig heeft vanwege privacyredenen. Volgens Van der Kemp zijn ze sowieso selectief met informatie verstrekken. "Je wil als politie niet suggereren dat je iets al wel of niet weet. Je geeft informatie vrij waarvan je denkt dat het handig kan zijn om daar tips over binnen te krijgen, zoals de locatie en het voertuig."

De parkeerplaats op de ochtend na de ontvoering (foto: ANP).