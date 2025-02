Ontvoerde man (24) terecht, slachtoffer is in goede gezondheid

De 24-jarige man die vrijdag rond middernacht werd ontvoerd vanaf een parkeerplaats aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda is terecht. Dat meldt de politie.

De man meldde zich zaterdagavond in goede gezondheid, laat de politie weten op sociale media. Details worden niet vermeld.

Onderzoek is nog in volle gang

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De aanleiding voor de ontvoering is volgens de politie nog onduidelijk. "Het onderzoek is nog in volle gang."