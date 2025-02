112-nieuws: taxichauffeurs protesteren in Den Bosch • mistwaarschuwing

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.00 Waarschuwing vanwege mist Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist. Het zicht kan lokaal minder dan tweehonderd meter zijn. Tot acht uur vanochtend geldt code geel.

05.44 Man ontvoerd in Breda Een man is rond middernacht ontvoerd bij een atletiekvereniging aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda. Er is volgens de politie sprake van meerdere daders, die zwarte kleren en bivakmutsen droegen. Zij namen de man mee, vermoedelijk in een busje. Lees hier meer.

02.02 Inbraak op bouwterrein In Veldhoven zijn afgelopen nacht vier mensen aangehouden die hadden ingebroken op een bouwterrein. Ze werden op heterdaad betrapt. De politie doet vandaag verder onderzoek. Foto: Instagram politie Best-Oirschot

01.32 Toeterende taxichauffeurs in centrum van Den Bosch Boze taxichauffeurs, zo'n zeventig tot tachtig, demonstreerden gisteravond laat in Den Bosch. Dat deden ze in de buurt van het centrum van Den Bosch Er werd flink getoeterd. Foto: Bart Meesters Een aantal Bossche straattaxichauffeurs verzet zich tegen het klantbeoordelingssysteem dat de gemeente wil invoeren. Daarmee zouden klanten via een platform kunnen zien welke ervaringen andere klanten hebben gehad met een taxichauffeur. De gemeente wil zo de kwaliteit van het straattaxivervoer verhogen. Foto: Bart Meesters

00.57 Vervelende klant in taxi Agenten van de politie Geldrop-Nuenen hebben gisteravond een vervelende klant van een taxichauffeur aangehouden. De klant was bijna thuisgebracht toen die alle medewerking weigerde, meldt de politie. Details zijn niet vrijgegeven. Toen de klant door de agenten werd vastgezet, vernielde deze de cel. De agressieve klant wordt vandaag gehoord.

23.50 Motor achtergelaten langs A50 Langs de A50 bij Ravenstein werd gisteravond laat een achtergelaten motor gevonden. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de motor mee te nemen. Foto: X/weginspecteur Robert