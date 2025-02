Man ontvoerd bij atletiekvereniging, politie krijgt 'tips in overvloed'

Een 24-jarige man is vrijdag rond middernacht ontvoerd vanaf een parkleerplaats bij atletiekvereniging SPRINT aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda. Er is volgens de politie sprake van meerdere daders, die zwarte kleren en bivakmutsen droegen. De ontvoerders trokken de man een busje in.

Welke kant ze op zijn gegaan, is de politie niet bekend. De daders zijn volgens de politie vuurwapengevaarlijk. Medicatie

Familie en politie maken zich ernstig zorgen om de gezondheid van de ontvoerde man, omdat hij afhankelijk is van medicatie. "Het niet innemen van medicijnen kan de dood tot gevolg hebben", benadrukt de politie. Daarom is de politie met man en macht aan het zoeken naar het slachtoffer.

Om wat voor medicatie het gaat, kan een politiewoordvoerster vanwege privacyredenen niet zeggen.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

Tips in overvloed

Over het motief van de ontvoerders is nog niets bekend. De politie vraagt getuigen en mensen die meer informatie hebben over deze zaak 0900-8844 te bellen. Bij acute verdachte situaties mag 112 gebeld worden. De politie liet zaterdagochtend weten dat ze 'tips in overvloed' binnenkrijgt over de ontvoering.

Trainingen atleten kunnen doorgaan

Atletiekvereniging SPRINT was gesloten toen de ontvoering plaatsvond. "Dit betekent dat de hekken naar het clubgebouw en de baan gesloten waren", meldt de vereniging op de eigen website. "Het incident gebeurde op de aangrenzende parkeerplaats, die openbaar is." SPRINT is gelegen naast het Mastbos in Breda. De club deelt een parkeerterrein met onder meer hockeyclub BH&BC Breda. Volgens de atletiekvereniging is de parkeerplaats inmiddels geen plaats delict meer. De trainingen die zaterdagochtend gepland zijn, kunnen 'veilig en zonder risico' doorgaan.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.