Verkeersboetes worden duurder: deze overtredingen kosten het meest

De honderdzestig automobilisten die deze week op de bon werden geslingerd in en rondom Bergen op Zoom kwamen nog relatief 'goedkoop' weg, want vanaf 1 februari gaan de verkeersboetes met tien euro omhoog. Voor rijden met een telefoon in je hand betaal je voortaan 430 euro in plaats van 420 euro. De duurste boete van het lijstje kost maar liefst 500 euro.

Van de 160 weggebruikers die deze week een boete kregen in het district Markiezaten hadden 129 automobilisten hun telefoon in de hand tijdens het rijden. Als dat dit weekend was gebeurd, hadden zij een tientje meer betaald. LEES OOK: Appende bestuurders massaal op bon geslingerd vanuit bus In de overige zeventien gevallen werd er te hard gereden door bestuurders. Dat kost met ingang van de nieuwe maand ook meer, afhankelijk van waar je te hard rijdt en het aantal kilometers dat je te hard rijdt. Boete voor hardrijden varieert

Vanaf vier kilometer per uur kan een boete worden opgelegd. In de bebouwde kom stijgt die naar 36 euro vanaf vier kilometer per uur. Eerder kostte dat 35 euro.