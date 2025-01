Appende bestuurders massaal op bon geslingerd vanuit bus

De politie heeft donderdag ruim 160 weggebruikers op de bon geslingerd. Dit gebeurde in het district Markiezaten (Bergen op Zoom en omgeving) en de provincie Zeeland. Het gros van de overtreders, 129 stuks, had tijdens het rijden een telefoon in de hand en dit is verboden. De boete hiervoor kost tussen de 300 en 400 euro.

In zeventien gevallen werd te hard gereden. Van een chauffeur die 92 kilometer per uur te hard ging, is het rijbewijs ingenomen. Twee andere weggebruikers moesten ook hun rijbewijs inleveren, waarom is onbekend. Eén bestuurder kan vanwege zijn/haar rijgedrag een uitnodiging verwachten voor een cursus van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. MONO-actie

Het ging om een zogeheten MONO-actie. Hierbij wordt verkeer vanuit een rijdende touringcar in de gaten gehouden. Ditmaal werd ook gebruik gemaakt van een camera die langs de snelweg A58 stond. Hierbij werden 36 automobilisten betrapt op het bellen, met de telefoon in de hand, tijdens het rijden.