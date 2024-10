Bijna 700.000 euro aan 'handsfree-boetes' dankzij bus vol agenten

De gluurbus van de politie en de provincie zorgt voor een lawine aan boetes. Dit jaar ging de bus al twaalf keer over de snelwegen in onze provincie en werd voor bijna 700.000 euro aan boetes uitgeschreven voor het niet handsfree bellen of appen achter het stuur. Dinsdag reed de bus vol agenten over de A2, A50 en A59. Opvallend: door het regenachtige weer werden er minder overtreders dan gebruikelijk gepakt.

Het is dinsdagmiddag iets na het middaguur als een touringcarbus wegrijdt bij het politiebureau in Den Bosch. In de bus zitten vijf agenten die in voorbijrazende auto’s, busjes en vrachtwagens kijken. Rond de bus zwermen tien volgauto’s die overtreders van de weg moeten halen.

Totaal aantal boetes

Het belangrijkste doel van de gluurbus: automobilisten pakken die hun telefoon in de hand hebben. Het is dinsdag 98 keer raak. En daarmee levert de actie ruim 41.000 euro op. “Het is een rustige dag”, zegt een agent in de bus. “Normaal pakken we er veel meer, maar door het slechte weer letten mensen beter op en laten ze de telefoon links liggen. Gelukkig maar.”

Naast de boetes voor het gebruik van de telefoon zijn er 17 snelheidsovertredingen vastgesteld en 36 andere boetes uitgeschreven.

Dinsdag was de twaalfde keer dit jaar dat de actie werd gehouden in Brabant. In totaal zijn daarbij 1653 boetes uitgeschreven voor het niet handsfree bellen en appen achter het stuur. Dat komt neer op 694.260 euro aan boetes.

Zonder bus geen boete

En daar blijft het dit jaar niet bij, volgens de provincie Brabant. In de laatste twee maanden van dit jaar gaat de bus nog zeker drie keer rijden en staat een zogenaamde MONOcam bijna dagelijks ergens op een viaduct boven de snelweg. Die slimme camera kan zien of iemand een telefoon aan het gebruiken is.

Verkeersagenten zijn blij met de gluurbus. In één van de volgauto’s zien agenten een automobilist continu naar beneden kijken. “Waarschijnlijk zit die man te appen, maar we zien geen telefoon”, zeggen de agenten. En dus kunnen ze geen boete uitschrijven. Maar vanuit de bus zien collega’s het wel: een telefoon die laag bij het stuur wordt vastgehouden.

Geld naar de schatkist

In heel 2023 werden ruim 1600 automobilisten gepakt met een telefoon achter het stuur tijdens acties met de touringcar. De verwachting is dat het aantal dit jaar boven de 2000 uitkomt.

Het geld gaat overigens niet naar de verbetering of het veiliger maken van wegen in Brabant. Volgens de provincie gaat het geld naar de schatkist in Den Haag. “Maar daar gaat het niet om, het gaat om de bewustwording en de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren”, aldus een woordvoerder.

Bekijk hier hoe de controle dinsdag verliep: