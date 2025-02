In sprint naar de overkant: zo komt het dat alle stoplichten anders werken

Voetgangers in Breda moeten een goede conditie hebben om op tijd het zebrapad over te steken. De stoplichten springen daar volgens de lokale partij Breda Beslist te snel op groen. Ook in andere steden blijken voetgangers vaak een sprintje te trekken, blijkt uit de vele mails die na het Bredase stoplichtenverhaal binnenkwamen bij Omroep Brabant. Hoe het komt dat ieder stoplicht anders werkt, weet Robbert Volker van Bureau De Groot Volker voor verkeersonderzoek en -advies.

Niet alleen in Breda hebben voetgangers kort de tijd om veilig over te steken. Zo liet Sheila weten dat ze flink door moet stappen bij een voetgangoversteekplaats aan de Tempellaan in Eindhoven. LEES OOK: En nu is ie weer rood: in Breda moet je sprinten om de overkant te halen Hans uit Tilburg moet zich in zijn woonplaats ook haasten om over te steken. "Het wordt eerst groen voor auto's en als de eerste auto is overgestoken, wordt het voor voetgangers groen. Ik haal hierdoor als geoefend wandelaar maar nét de overkant", schrijft hij.

"Gemeente mag zelf bepalen."

"De wegbeheerder, dat is de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat, mag zelf bepalen hoe lang een verkeerslicht op groen blijft", legt verkeersdeskundige Volker uit. "Er geldt wel een soort vereiste dat de weggebruiker over de helft van de weg moet zijn, voordat het stoplicht op rood springt."

Dat klinkt misschien gek, maar het kan volgens de verkeersdeskundige geen kwaad. "De andere weggebruikers krijgen niet meteen groen. Je kan dan nog verder lopen, want je loopt niet direct gevaar." Toch moeten voetgangers zich af en toe wel flink haasten. "Verkeerslichten worden vaak neergezet en dan wordt er vijftien jaar niet meer gelet op hoe ze werken, maar verkeersstromen veranderen. Je hebt nu bijvoorbeeld meer fatbikes die veel sneller zijn dan normale fietsen."

"Bij een bejaardentehuis langer op groen."

Deze verkeersstromen zijn erg belangrijk om rekening mee te houden. "Als er een winkelcentrum of bejaardentehuis in de buurt zit, zal een stoplicht bij een voetgangersoversteekplaats langer op groen staan dan bij een rustige plek", zegt de verkeersdeskundige. "Daarnaast schat de ene gemeente voetgangers fitter in dan de andere gemeente." Het verschilt volgens Volker ook of het stoplicht binnen of buiten de bebouwde kom staat: "Binnen de bebouwde kom springt het stoplicht bijvoorbeeld na drie seconden van oranje naar rood, terwijl dat bij een weg waar je tachtig kilometer per uur mag rijden pas na vijf seconden gebeurt." Toch is het volgens de verkeersdeskundige ook belangrijk dat stoplichten niet te lang op groen staan.

"Honderd seconden wachten voordat je mag."