Derde keer goud voor Fem van Empel op WK veldrijden: 'Was een zware strijd'

Fem van Empel uit Den Dungen is zaterdag voor het derde jaar op rij wereldkampioen veldrijden geworden. De 22-jarige wielrenster won in een spannende eindsprint in het Franse Liévin van landgenoot Lucinda Brand. Inge van der Heijden uit Schaijk eindigde als vierde.

"Ik realiseer me nog amper dat ik gewonnen heb", zei Van Empel na afloop van de wedstrijd in het flashinterview. "Ik moest heel diep gaan, het was een heftige strijd." Ze vond het vooral mentaal zwaar, vanwege het afgelopen weekend. In de wereldbekercrossen in Maasmechelen en Hoogerheide maakte ze veel foutjes.