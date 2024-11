Fem van Empel pakt voor derde jaar op rij Europese titel veldrijden

Fem van Empel uit Den Dungen heeft voor het derde jaar op rij de Europese titel veldrijden veroverd. De 22-jarige topfavoriete versloeg in de sprint haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Van Empel was het seizoen al begonnen met een zege in de Exact Cross in het Belgische Beringen.

Kort achter Van Empel en Alvarado completeerde Lucinda Brand het volledig Nederlandse podium op het EK.

Van Empel is ook de regerend wereldkampioene, waardoor ze de trui die hoort bij de Europese titel voorlopig niet draagt. "Maar ik ben heel gelukkig met deze overwinning. Het gaat om een trui en het was misschien ook wel het mooiste gevecht tot nu toe dit seizoen", vertelde de Dungense na afloop.

Op het snelle parcours in een stadspark in de regio Galicië gelegen Pontevedra was Van Empel het snelst weg. In een lang lint volgden de concurrenten, van wie Brand een matige start kende.

Alvarado nam in de tweede ronde de kop over, maar Van Empel week niet uit haar wiel terwijl ook Brand aanklampte. Van Empel hield zich in de slotfase van de wedstrijd gedeisd om op de laatste meters toe te kunnen slaan.

"Ik neem nu rust en meld me over twee weken weer. Daarna zien we maand per maand wel hoe het dit seizoen verder gaat", aldus de kersverse kampioene.

Alvarado vertelde na afloop dat ze net te weinig in huis had om Van Empel van de titel af te houden, ook al lag ze in het zicht van de haven acht seconden voor. Ze was er al bang voor dat Van Empel toe zou slaan toen de twee de eindstreep naderden.

De Europese kampioenschappen worden deze zondag in Spanje bij bijna zomerse temperaturen gehouden.

