PSV'er Boscagli met spierblessure meerdere weken aan de kant

Olivier Boscagli komt voorlopig niet in actie voor PSV. De Franse verdediger heeft woensdag tegen Liverpool een spierblessure opgelopen en staat meerdere weken aan de kant, meldt de Eindhovense club.

De blessure van Boscagli is een volgende grote tegenvaller voor PSV, dat eerder deze week Ricardo Pepi zag wegvallen met een knieblessure. De Amerikaanse aanvaller staat maanden aan de kant.

De blessures komen op een ongewenst moment voor de Eindhovense club. Februari is een overvolle maand met in de komende weken toppers tegen Feyenoord en Juventus. Tegen de Rotterdammers staat woensdag een plek in de halve finale van de beker op het spel. Een week later wacht de eerste wedstrijd in de tussenronde van de Champions League tegen de Italiaanse topclub.

Veel blessures

PSV kampt dit seizoen met veel blessureleed. Aan het begin van het seizoen waren sterkhouders als Joey Veerman en Jerdy Schouten langere tijd uitgeschakeld. Daar kwam dit jaar Malik Tillman bij. De Amerikaanse middenvelder ligt er ook voor een langere periode uit.

PSV wil door de vele blessures nog zaken doen op de transfermarkt. De club is op zoek naar een linksback en een spits. Daarvoor hebben ze nog tot 4 februari de tijd. Dan sluit de transfermarkt.

