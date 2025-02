Gehavend PSV krijgt nieuwe domper in titelstrijd na dramatische slotfase

PSV heeft zaterdagavond weer punten laten liggen in de titelstrijd. In Nijmegen gaf het een 3-1 voorsprong in de slotfase uit handen. In de blessuretijd was Bryan Linssen de gevierde man bij NEC dat nog terugkwam tot 3-3. Het is de volgende domper voor PSV dat deze week al veel slecht nieuws kreeg.

PSV keerde zaterdagavond terug op de plek waar het vorig seizoen de enige competitienederlaag leed. Bij NEC moest de lijn naar boven verder door worden gezet. Na een wisselvallige start van 2025, leken de Eindhovenaren weer een beetje beter in het ritme te komen. Maar in Nijmegen viel dat vies tegen. De eerste helft was vanuit PSV-perspectief slordig. Wie zaterdagavond de slaap niet kan pakken, zou die eerste helft ook aan kunnen zetten. Dan zal het vinden van de nachtrust niet lang meer duren. Toch waren er wel mogelijkheden op de openingstreffer. NEC was er het dichtst bij, maar de 0-0 ruststand was logisch gezien het spel. Betere tweede helft

En er is iets waar trainer Peter Bosz heel slecht tegen kan en dat is saai voetbal. Daarom zal het gedonderd hebben in de rust. PSV moest op zoek naar de intensiteit waarmee het afgelopen woensdag speelde tegen Liverpool.