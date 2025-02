'Dit mag niet gebeuren', ontgoocheling bij PSV na miraculeuze slotfase

Nog nooit gaf PSV een voorsprong van twee doelpunten weg in de blessuretijd. Maar in Nijmegen volgde een primeur. De koploper van de Eredivisie gaf een 3-1 voorsprong uit handen en speelde in de blessuretijd alsnog gelijk. Na afloop zochten Jerdy Schouten en Peter Bosz naar de juiste woorden. "Deze spelers moeten gewoon van NEC kunnen winnen."

PSV leek in Nijmegen definitief uit het dal te klimmen. Na een moeizame start van 2025 waren de Eindhovenaren op weg naar een vierde zege op rij. "Je staat 3-1 voor in een lastige uitwedstrijd", begon Schouten na afloop zijn analyse. "Dan moet het gewoon klaar zijn. Die 3-2 is dan een persoonlijke fout, maar dat die 3-3 nog uit een corner valt mag echt niet." LEES OOK: Gehavend PSV krijgt nieuwe domper in titelstrijd na dramatische slotfase

En daarmee stipte de middenvelder het grootste probleem van PSV van de laatste weken aan. Het krijgt ontzettend veel goals tegen uit standaardsituaties. Ook in Nijmegen incasseerde PSV goals uit een vrije trap en een corner. "Natuurlijk besteden we daar veel aandacht aan op de trainingen. Maar we moeten daarin gewoon meedogenlozer zijn. Verder weet ik ook niet wat ik erover moet zeggen...", was Schouten terneergeslagen. Zijn trainer ziet ook een structureel probleem ontstaan met de vele tegengoals. Vorig jaar kreeg PSV er in de hele competitie maar twintig tegen. Alleen in 2025 staat de teller nu al op tien tegentreffers. "Als je de ballen zo weggeeft gaat het ook wel hard", zei Bosz onder meer over de 3-2. "Maar alles is ook niet ineens weg. Want ik vond ons vandaag een goede wedstrijd spelen."

"Ik ben doodziek van de uitslag, maar blij met het spel."