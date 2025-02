112-nieuws: auto botst tegen boom • man verzet zich bij aanhouding

11.00

In een pand aan de Kerkstraat in Asten is vanochtend iemand met zijn voet bekneld geraakt onder een goederenlift. De brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden. Onduidelijk is hoe het slachtoffer eraan toe is. Ook is niet duidelijk hoe een en ander kon gebeuren. In het pand aan de Kerkstraat zit onder meer gemeenschapshuis 't Kwartier.