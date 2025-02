112-nieuws: auto crasht tegen boom • achtervolging eindigt in Boxtel

00.37

Een vrouw op een bakfiets is gisteravond laat gewond geraakt op het Kerkeind in Milheeze. Het ging mis op het punt waar het fietspad overgaat in de weg. Wat is is gebeurd, is niet duidelijk. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Voorbijgangers stopten om de vrouw te helpen tot de ambulance er was. De vrouw is in de ambulance naar een ziekenhuis gebracht.