Geblesseerde Pepi (22) langer bij PSV, contract Royo bij NAC ontbonden

Aanvaller Ricardo Pepi (22) heeft zich tot de zomer van 2030 verbonden aan PSV. Dat meldt de Eindhovense club zondag, een dag na het teleurstellende gelijkspel in Nijmegen tegen NEC (3-3). De Amerikaanse spits miste die wedstrijd nadat hij afgelopen week in het Champions League-duel met Liverpool een ernstige knieblessure opliep.

Pepi zal voorlopig aan de kant staan vanwege de knieblessure die hij opliep tegen Liverpool. Dit weekend reist hij naar Los Angeles voor onder andere een medische ingreep. “Op het moment dat het gebeurde, dacht ik dat de blessure wel meeviel. Maar de volgende dag wist ik dat er iets mis was. Dit is helaas het risico van ons vak, maar ik verzeker jullie dat ik zo snel mogelijk terug zal zijn.”

"Het is een moeilijke week voor mij, maar ik ben op dit moment toch erg blij en dat komt door deze deal", zegt Pepi op de website van de koploper in de Eredivisie. PSV en de 22-jarige aanvaller bereikten afgelopen week kort voor het duel met Liverpool een mondeling akkoord over verlenging van de verbintenis die tot medio 2028 liep. Dit weekeinde tekende hij zijn nieuwe contract.

Pepi werd in de zomer van 2023 door PSV overgenomen van het Duitse FC Augsburg, dat hem het seizoen ervoor had verhuurd aan FC Groningen. De Amerikaan maakte vorig seizoen zeven doelpunten in de Eredivisie, meestal als vervanger van Luuk de Jong.

Dit seizoen komt hij vaker in actie en scoorde de spits al elf keer. In de Champions League maakte hij tot nu toe twee doelpunten.

Royo niet langer bij NAC

Waar Pepi zijn contract bij PSV dus verlengde, kwam vanuit Breda zondag het nieuws dat Manel Royo niet langer speler is van NAC. Het contract van de Spaanse linksback is ontbonden. Royo (30) kwam in januari vorig jaar over van Almere City, waar hij geen basisspeler meer was.