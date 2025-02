Geblesseerde Pepi (22) langer bij PSV: spits verlengt contract tot 2030

Aanvaller Ricardo Pepi (22) heeft zich tot de zomer van 2030 verbonden aan PSV. Dat meldt de Eindhovense club zondag, een dag na het teleurstellende gelijkspel in Nijmegen tegen NEC (3-3). De Amerikaanse spits miste die wedstrijd nadat hij afgelopen week in het Champions League-duel met Liverpool een ernstige knieblessure opliep.

"Het is een moeilijke week voor mij, maar ik ben op dit moment toch erg blij en dat komt door deze deal", zegt Pepi op de website van de koploper in de Eredivisie. PSV en de 22-jarige aanvaller bereikten afgelopen week kort voor het duel met Liverpool een mondeling akkoord over verlenging van de verbintenis die tot medio 2028 liep. Dit weekeinde tekende hij zijn nieuwe contract.

LEES OOK: PSV bevestigt knieblessure spits Ricardo Pepi