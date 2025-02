Mathieu van der Poel pakt zevende wereldtitel veldrijden en evenaart record

Mathieu van der Poel heeft zondagmiddag in het Franse Liévin zijn zevende wereldtitel veldrijden in de wacht gesleept. Daarmee evenaart hij het record van de Belg Erik De Vlaeminck.

De wereldkampioen zegt dat de zevende wereldtitel 'veel voor me betekent': "Het is geschiedenis, het is een record dat al heel lang stond. Als je wielrenner wordt, hoop je toch een keer een wereldtitel te pakken. Maar je kunt je niet voorstellen dat het je zeven keer lukt. Ook voor mij is het nog steeds verbazingwekkend."

Van der Poel drukte al vroeg in de wedstrijd zijn stempel. In rap tempo had hij een flinke voorsprong op zijn concurrenten. Na vier rondes wist de Belg Wout Van Aert zich los te rukken uit de achtervolgende groep, maar hij kwam niet meer in de buurt van Van der Poel.

Voor veel wielerfans was het zondag vooraf al een zekerheid dat hij ook goud zou pakken op het WK veldrijden. De renner uit Hoogerheide was zelf vooraf minder stellig "Was het maar zo simpel, dan liep ik nu alvast naar het podium", lachte hij voor de camera van de NOS.

Jongste wereldkampioen ooit

Van der Poel (30) werd in 2015 in Tábor de jongste wereldkampioen ooit. Hij was toen twintig jaar en dertien dagen oud. Daarna veroverde hij wereldtitels in 2019, 2020, 2021, 2023 en vorig jaar opnieuw in Tábor.

Op de weg behaalde hij in 2023 de wereldtitel in Glasgow. Volgend jaar kan hij zijn achtste wereldtitel pakken in het Zeeuwse Hulst.

Fem van Empel

Ook bij de vrouwen was er dit weekend Brabants wielersucces. Fem van Empel uit Den Dungen werd zaterdag voor het derde jaar op rij wereldkampioen veldrijden.

