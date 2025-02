Ruim een uur vertraging op snelwegen door autopech en ongelukken

Het verkeer op de snelwegen A50 en A67 moet tijdens deze maandagochtendspits rekening houden met een vertraging van ongeveer een uur. Op de A67 is dat het geval tussen Asten en Geldrop in de richting van Eindhoven. Op de A50 is het aanschuiven tussen de knooppunten Paalgraven bij Oss en Bankhoef in de richting van Arnhem.

Door een kapotte vrachtwagen staat er op de A67 over 11 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Roermond/Maasbracht (A73 en A2). De vrachtwagen is inmiddels afgevoerd.

Op de A50 is de drukte veroorzaakt door een ongeval. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. Twee voertuigen moeten worden afgevoerd en het wegdek moet worden schoongeveegd, zo waarschuwt Rijkswaterstaat. Vanwege de drukte op de A59 en A2 heeft omleiden geen zin.

Op de A59 is het druk tussen Oss-Oost en Nuland in de richting van Den Bosch. De vertraging is 12 minuten en er staat een file van 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk.

Rond tien over negen had Rijkswaterstaat alleen nog de handen vol aan een calamiteit op de A27 bij Oosterhout. Hier was toen nog de linkerrijstrook afgesloten na een ongeval. In de richting van Breda is er sprake van een half uur vertraging.

Kapotte auto

Eerder deze ochtend was het aanschuiven op de A58 vanaf Tilburg in de richting van Breda. Rond kwart over acht was de extra reistijd opgelopen tot 70 minuten. Oorzaak was een kapotte auto, zo meldde de ANWB. Eerst werd gezegd dat hier een ongeluk was gebeurd. De filevorming deed zich voor tussen Tilburg-Centrum Oost en Bavel. De linkerrijstrook was dicht en de maximale lengte van de file was 11 kilometer. Tegen halfnegen was de vertraging al een stuk minder: ruim een half uur. De file was toen ongeveer 7 kilometer.