Efteling staat geen demonstraties toe, park past regels aan

De Efteling wil niet dat bezoekers demonstreren in het attractiepark. Dat is nu ook officieel opgenomen in het reglement van het park in Kaatsheuvel. In de nieuwste versie van de parkregels staat dat 'het uiten van (levensbeschouwelijke of politieke) overtuigingen of het houden van demonstraties' niet is toegestaan.

Alleen een vermoeden is al genoeg voor de Efteling om in te grijpen. Volgens het reglement is de 'kennelijke intentie' om te demonstreren voldoende om een bezoeker de toegang tot het park te weigeren. Directe aanleiding voor het aanpassen van de regels is de groep bezoekers die afgelopen september nog voordat ze in een attractie waren geweest, alweer buiten stond. De beveiliging liet de groep vrienden niet binnen omdat één van hen een waterfles bij zich had met daarop stickers van Milieudefensie en een sticker met de tekst 'Free Palestina'. De 26-jarige Sam is weliswaar eerder gearresteerd bij een demonstratie van Extinction Rebellion, maar 'wij waren er gewoon voor een gezellig dagje Efteling', vertelde ze eerder tegen Omroep Brabant. "We hadden geen spandoek bij, niks. We zouden ook niet weten waar tegen we konden demonsteren."