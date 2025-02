Uitslaande brand: brandweer weet bewoner op tijd uit huis te halen

De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een woningbrand aan het Draadeind in Best. De uitslaande brand heeft grote schade aangericht. De brandweer laat weten dat ze iemand op tijd uit het brandende huis heeft gehaald. Het bleek om de bewoner te gaan.

Bewoners van aangrenzende appartementen konden ook op tijd naar buiten komen. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer maandagochtend nog niks zeggen. Ook de vraag waar het vuur is ontstaan, kon nog niet worden beantwoord. De brandweer heeft twee tankautospuitwagens en een redvoertuig ingezet om de brand te bestrijden. Het vuur was rond tien voor half tien al geblust.

De brandschade was groot (foto: SQ Vision).

Foto: SQ Vision.

De brandweer en de politie bekijken het uitgebrande hoekpand (foto: René van Hoof).

De brand werd rond tien voor negen maandagmorgen gemeld. De persoon die uit het brandende pand is gehaald, is overgedragen aan medewerkers van de ambulance. Stichting Salvage is ingeschakeld om nazorg te verlenen aan de gedupeerden.

De klus zit erop (foto: René van Hoof).

Het Draadeind in Best waar de brand uitbrak (foto: SQ Vision).