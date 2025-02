Uitslaande brand: brandweer weet iemand op tijd uit huis te halen

De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een woningbrand aan het Draadeind in Best. Volgens de eerste meldingen gaat het om een uitslaande brand. De brandweer laat weten dat ze iemand uit het brandende huis heeft gehaald.

Bewoners van naastgelegen huizen konden ook op tijd naar buiten komen. Over de oorzaak van de brand kon een woordvoerder van de brandweer maandagochtend nog niks zeggen. Ook de vraag waar het vuur is ontstaan, kon nog niet worden beantwoord.